Voici une Information concernant le jeu Astral Chain :Une des surprises du dernier Nintendo Direct a été l'annonce du jeu Astral Chain sur Nintendo Switch et développé par le studio PlatnumGames. Les droits de ce titre entre Nintendo et l'équipe de développement ne sont pas clairs, mais Nintendo vient d'enregistrer officiellement le nom commercial au Japon en indiquant qu'il est le propriétaire officiel de cette adresse, ce qui laisse supposer que le titre sera une exclusivité 100% Nintendo Switch. Pour rappel, le jeu sortira le 30 août prochain...Source : https://www.true-gaming.net/home/390884

posted the 03/11/2019 at 07:30 AM by link49