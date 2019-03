En prépartion chez AMD depuis plusieurs années, l'architecture Navi au coeur du Next Gen de Sony et Microsoft vient de se dévoiler partiellement à travers quelques chiffres sur Geekbench, le GPU en question est une puce de 20CU fonctionnant sur une fréquence indéterminée pour le moment dont les performances se situent largement au dessus du GTX580 et se rapproche plutôt du Vega 56, vu le nombre limité des CU, je dirais que cette carte serait en milieu de gamme d'AMD et probablement alimentera aussi la version Light de la Xbox Scarlett et donne ainsi une idée bien claire de ce qu'on peut attendre de son ainée à 40 voir 60+ CU sur les consoles dans leurs versions PRO respéctives.