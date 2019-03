Tiens, petit partage en mode...Hier après-midi, j'avais un peu de temps pour jouer, comme d'hab', je lance mon petit(pas taper !) :Et là mes yeux se posent sur mon exemplaire de, reçu lors des fêtes et à peine touché depuis (pour cause de Halo MCC intensif, en premier lieu). Alors, je sais que tout le monde se pame devant, mais moi je voulais voir ce que ça donnait le. C'est pour ça que j'avais demandé celui-là, et pas l'autre (j'affronterai l'Horizon un peu plus tard).J'ai pas de... mots. Je... enfin mais... C'est juste... fou, quoi.. Je me retrouve à faire une course de nuit, je me dis "ok, ça rajoute du challenge" suaf qu'au bout d'un tour et demi,o_O Et c'est... trop bien fait, putain, je ne sais pas comment le décrire. C'est fait avec tellement de finesse. Le ciel change tout doucement de luminosité, on finit aveuglé par cette lumière qui passe de l'aube à l'aurore, c'est juste dingue.La pluie, quoi.Fin, c'est un tableau, là, on est limite dans de la peinture, les artistes qui ont bossé sur ce jeu sont juste des grands malades. Cette claque.Voilà, rien de plus à dire. A part qu'en plus de ça, le jeu se permet d'avoir un gameplay super bien pensé pour générer une belle courbe d'apprentissage, qu'il est blindé jusqu'à la gorge de voitures et que les championnats sont super bien articulés, avec une progression très bien dosée qui donne toujours envie d'enchaîner les courses.Voilà, désolé pour ce partage aussi inutile que gratuite. C'est juste que... C'te baffe dans la gueule, quoi. o_O