J’étais certain qu’ils étaient bien plus rares avant l’Enclin. Je devrais demander à un Garde des ombres si le fait de tuer un archidémon disperse des cochards un peu partout. Ces malheureuses créatures ne semblent adaptées à aucun endroit. Ils se nourrissent de n’importe quoi, mais ils brûlent dans les déserts, ils gèlent dans la neige, et ils sont plus faciles à traquer que votre propre cul. Tous les autres êtres vivants sont leurs prédateurs (sauf moi, leurs mains me répugnent) et pourtant, ils prospèrent. Ces petits salopards libidineux se reproduisent plus vite qu’ils ne se font dévorer.



Bref, tout ça pour dire que ceux de la ferme ont un tel degré de consanguinité qu’ils sont multicolores et incontinents. Je les vends à la capitale sous l’appellation de « lapins gorets orientaux ». Que disait père à propos des crétins aux poches bien remplies, déjà ?



- Extrait de la correspondance privée du « capitaine » Bryne, vendeur de cochards de compagnie, produite comme preuve après sept plaintes pour hydrophobies et morts consécutives à des morsures dans le quartier des jardins, 9 :36.

Bonsoir à tous,j'étais en train de repenser à ces pauvres petits cochards de Dragon Age.Je crois bien que je n'ai jamais autant éprouvé de pitié pour une créature dans un jeu.Il me semble même qu'en dernier,je ne les tuais même plusDAI un opus largement critiqué pour son système de jeu,gameplay par les puristes et fans du 1er.Sans doute à juste titre.Mais en dehors de ça,Inquisition propose quand même une très bonne aventure médiéval fantastique.Certaines maps sont splendides avec leur DA et leur ambiance envoûtante.Pour rendre tout cela un peu plus dramatique,je poste également cette piste de Trevor Morris.Lost Temple.Ce son intense,un brin mélancolique,empreint d'une certaine gravité de par son jeu de corde,est assez ensorcelant.Surtout lorsque l'on parcourt ces ruines.Ce sentiment d'écouter une musique issue d'une époque glorieuse,malheureusement aussi témoin d'un passé révolu par le temps et les guerres écoulées.Mais revenons à nos cochardsavec ce descriptif du codex d'Inquisition.Codex d'ailleurs bien sympa avec son second degré qui tranche pas mal avec le ton assez sérieux du jeu.