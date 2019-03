Divers

Cela fait des semaines que la rumeur court, alarmiste : Stan Lee serait au plus mal. De quoi pousser le scénariste et éditeur de comics à s'exprimer directement sur son compte Twitter ! Stan Lee va bien, il a même participé à la première du film "Captain Marvel" à Hollywood !Source : https://twitter.com/TheRealStanLee/status/1103467139749441536 Interrogé sur la présence de Stan Lee en tant qu'acteur, son manager a affiché son optimisme : "Stan fait même un caméo dans le film et il sera même présent dans le prochain Avengers qui va sortir le mois prochain !" a-t-il déclaré. De quoi rassurer donc tout les fans.Un hommage à Stan Lee, entouré de certains personnages iconiques qu'il a créé durant sa longue carrièreSource : https://nordpresse.be/stan-lee-va-beaucoup-mieux/ et le compte officiel de Stan Lee : https://twitter.com/TheRealStanLee/status/1103467139749441536