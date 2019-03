- les joueurs aussi sont conquis et l'affirme, même leurs plus grand fan a.k.a Biboys le constate !!



Plus sérieusement le lien ci-dessous :



https://www.jeuxvideo-live.com/news/capcom-est-de-retour-selon-son-pdg-92931



- Monster hunter 12 millions

- RE7 6.1 millions

- RE2 4 millions ( en 1 mois )



Street 5 c'est bien rattrapé et dmc 5 promis a une belle carrière, ça fait plaisir de voir capcom en forme et ce n'es pas sont pdg qui dira le contraire.