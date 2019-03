- Yo les gamers !



Comme prévu la switch est mienne et j'aurais 3 questions à vous posé.



1- j'ai pas trouvé j'ai entendu dire qu'il y aurait un navigateur Internet ?



2- comment on fait pour envoyé des messages a ces amis ?



3- j'ai regardé sur le net apparemment pour le tchat faut prendre l'abonnement si j'ai bien compris ?



- Un peu étrange tout ça, sinon la console en elle même a de belle finitions, une bonne prise en mains, silencieuse et surpris ne chauffe pas comme un volcan.



- j'ai commencé pokemon pikachu, comment dire waouh. A l'époque J'ai fait le jeux sur super nes grâce a l'adaptateur gameboy très bon jeux mais un peu trop simple.



J'ai bien évidemment fait sont remake rouge feu enfin des couleurs, quasiment remplis le pokedex.



Cette version switch a été critiqué sur ça technique ... ça me fait halluciné... quand ta joué au premier tu revois ça c'est juste sublime.



Un truc que je kiff c'est qu'on voit les pokemon, tout est plus vivant du coup.



Petit bémol on ne peu plus les affronté ça c'est vraiment dommage... suffit d'en capturer pour choppé de l'expérience.



J'attend de voir le reste, j'espère qu'il y aura un peu de challenges car a l'époque hormis peter peu être trop simple. J'ai lu un test aussi qui disait plus de parc safari et plus de cannes a pêche... du coup je me demande comment on va choppé les pokemon aquatique.



Voilà pour ce premiers avis a chaud. Prochains jeux, mario kart 8 et donkey.