Un nouveau artbook pour Bravely Second sera disponible le 19 Novembre uniquement en anglais.Retournez dans le monde enchanté de Luxendarc avec une collection d’art qui célèbre une autre entrée dans la série BRAVELY qui fait l’ objet de vénération critique ! Profitez des commentaires approfondis de l’équipe créative du jeu et explorez les concepts détaillés de la suite aérienne de BRAVELY DEFAULT dans The Art of BRAVELY SECOND: END LAYER. Dark Horse Books est fier de collaborer avec Square Enix pour présenter The Art of BRAVELY SECOND: END LAYER, publié officiellement en anglais pour la première fois ! Avec plus de 250 pages, cette localisation fidèle du texte japonais d’origine présente un concept artistique magnifique, des notes de production révélatrices et de nombreux commentaires de la part de l’équipe derrière BRAVELY SECOND.