Voici une Information concernant le jeu Left Alive :Gameblog a testé le jeu et lui attribue la note de 2/10, avec la mention spéciale pourri. Ça faisait longtemps qu'un jeu n'avait obtenu une note aussi basse de leur part. Square-Enix devrait apprécier, ou pas...Source : http://www.gameblog.fr/tests/3337-left-alive-ps4

posted the 03/07/2019 at 03:06 PM by link49