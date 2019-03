Voici une Rumeur concernant la Saga The Legend of Zelda :The Legend of Zelda : Link’s Awakening sortira sur Nintendo Switch plus tard cette année. Vergeben affirme qu'un autre jeu 2D Zelda sortira exclusivement sur Nintendo Switch en 2019. Il a également déclaré que ce jeu est un titre plus petit qui sortira uniquement sur l'eShop.Vergeben a déjà divulgué correctement les derniers personnages du jeu Super Smash Bros. Ultimate, tels que Ridley, Simon Belmont, Ice Climbers et Ken. Mais il a également prédit à tort que Star Fox : Grand Prix serait révélé lors du Direct de février, même si il y avait un peu de Starlink : Battle for Atlas...Source : https://nintendosoup.com/rumor-there-is-another-legend-of-zelda-game-coming-to-switch-in-2019