Voici une Information concernant le jeu Shemue III :Deep Silver a mis à jour son site officiel du jeu avec la box du titre, illustrée ci-dessus. Finalement, Amazon Allemagne avait donc bien mis en ligne auparavant la box officielle :Pour rappel, le jeu sortira le 27 août 2019 sur PC et Ps4...Source : https://twistedvoxel.com/shenmue-iii-box-art-official

posted the 03/06/2019 at 09:51 PM by link49