Aujourd'hui, les jeux auxquels vous jouez sont fortement dictés par l'appareil que vous utilisez. La technologie de diffusion de jeu globale ultramoderne de Project xCloud vous offrira la liberté de jouer sur le périphérique de votre choix sans être verrouillé sur un périphérique particulier, ce qui vous permettra, à vous, les joueurs, d'être au centre de votre expérience de jeu.

En fin de compte, Project xCloud vise à fournir aux joueurs - qu'ils préfèrent la console ou le PC - de nouveaux choix quant au moment et à l'endroit où ils jouent, tout en permettant aux joueurs uniquement mobiles d'accéder à des mondes, des personnages et des histoires immersives qu'ils n'avaient jamais pu expérimenter auparavant.



Pour concrétiser cette vision, nous savons que nous devons aider les développeurs à apporter facilement leur contenu à Project xCloud. Les développeurs des plus de 3 000 jeux disponibles sur Xbox One et de ceux qui en compteront des milliers à l'avenir seront en mesure de déployer et de faire évoluer considérablement l'accès à leurs jeux sur tous les appareils du projet xCloud sans aucun travail supplémentaire.

La mise à l'échelle et la construction du projet xCloud est un voyage de plusieurs années pour nous. Nous commencerons les essais publics en 2019 pour pouvoir apprendre et nous adapter à différents volumes et lieux. Notre objectif est de fournir une expérience supplémentaire incroyable aux lecteurs Xbox existants et de permettre aux développeurs de s’adapter à des centaines de millions de nouveaux lecteurs sur tous les appareils. Notre objectif avec Project xCloud est de fournir une expérience de qualité à tous les joueurs, sur tous les appareils, en accord avec la vitesse et la haute fidélité qu’ils attendent et attendent sur leurs ordinateurs et leurs consoles.

Nous testons le projet xCloud aujourd'hui. Le test s'exécute sur des appareils (téléphones mobiles, tablettes) associés à une manette sans fil Xbox via Bluetooth. Il est également lisible à l'aide de la saisie tactile. La nature immersive des jeux sur console et sur PC nécessite souvent des commandes mappées sur plusieurs clés, boutons, manettes et déclencheurs. Nous développons actuellement une nouvelle superposition d’entrée tactile spécifique au jeu qui offre une réponse maximale dans un encombrement minimal aux joueurs qui choisissent de jouer sans contrôleur.

Les développeurs et les chercheurs de Microsoft Research créent des moyens de lutter contre la latence grâce aux avancées en matière de topologie de réseau, d'encodage et de décodage vidéo. Project xCloud aura la capacité de rendre possible la lecture en continu des jeux sur les réseaux 4G et évoluera de manière dynamique pour aller au-delà des limites de ce qui est possible sur les réseaux 5G au fur et à mesure de leur déploiement mondial. Actuellement, l'expérience de test tourne à 10 mégabits par seconde. Notre objectif est de fournir des expériences de haute qualité au débit le plus faible possible, qui fonctionnent sur les réseaux les plus larges possibles, en tenant compte du caractère unique de chaque appareil et réseau.

Nous avons activé la compatibilité avec les jeux Xbox existants et futurs en créant un matériel personnalisé pour nos centres de données, qui exploite nos années d'expérience sur les plateformes et les consoles.

Quelques passages fort intéressant:Ca ne peut pas être plus clair. Donc les rumeurs Switch, voir PS4 sont peu être vrai.Donc:- Console (la One n'est pas uniquement explicitement cité), donc One + d'autres consoles?- PC- Mobile : IOS et AndroidDonc même le mec qui n'a pas de PC et console, pourrait jouer aux jeux Xbox.Après niveau jeu, ça parle de TOUS les jeux actuels Xbox One et Futurs, donc Scarlett j'imagine également.Ouais plusieurs années, et vu l'ambition du truc logique,comme dit à la fin de ce paragraphe tous le monde, aura plus ou moins un appareil, sans même le vouloir pour jouer aux jeux Xbox actuels et futurs.Juste parfait!Pas mal du tout, même si au tactile...je reste septique.Faudrait test, notamment sur un smartphone avec grand écran (Phablette).10 méga ça va je trouve, j'ai 32 mega, donc ça devrait le faire. J'imagine pas pour ceux qui ont la fibre.La 4G est un peu partout aussi désormais, ça c'est cool.Donc bien tous les jeux Xbox et notamment Scarlett.