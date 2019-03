Fin de l'embargo pour Sekiro, de nouvelles vidéos de gameplay livrées avec un tas informations commencent a fleurir un peu partout (exemple en lien source) histoire de rendre les derniers jours d'attente un peu plus pénibles pour les fans du studio From Software.



L'occasion d'en voir un peu plus sur quelques zones déjà succintement montrées dans les trailers officiels ainsi qu'une belle brochette de nouveau ennemis. Les faibles d'esprit incapables de se prémunir des spoilers constateront a quel point les environnements et paysages proposés sont magnifiques à s'en décrocher la mâchoire. L'ambiance pesante et les npc déprimés ou totalement cinglés seront bien évidemment toujours de la partie.



Une information de taille a retenir concerne une maladie nommée "dragon rot" (pourriture du dragon si je me risque à une traduction) rendant la mort infiniment plus punitive que prévu... En effet, chaque game over fera progresser cette maladie que notre personnage transmet a l'ensemble des npcs avec lesquelles il a interagi. Passé un certains stade, les interactions avec ces personnages s'en verront grandement affectés, certains d'entre eux devenant carrément incapables de parler et de proposer leurs services (vente d'objets ou amélioration de l'équipement par exemple).



On ne bien évidemment pas encore si il sera possible de les soigner et on commence donc à mieux comprendre pourquoi Sekiro est considéré comme le jeu le plus difficile produit par From Software...

