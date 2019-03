Nouveau trailer focalisant sur le mode histoire et ou on peut voir de nouveaux persos dévoilé par la même occasion:Aussi nouvelle vidéo illustrant le gameplay de la famille Cage:Aussi petite info sur le jeu, alors qu'on a tous pensé que le jeu tournait sur l'UE4, au fait non il est sur l'UE3 tout comme MKX et Injustice 2Incroyable ce qu'arrive à pondre les mecs avec ce UE3!!!Rappel du trailer gameplay reveal: