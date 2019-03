Gamergen

Left Alive est la nouvelle production de Square Enix qui a vu le jour au Japon le 28 février dernier, et qui s'invite dans nos rayons aujourd'hui. Certains joueurs de l'Est ont craqué pour le titre et ont été grandement déçus par cette aventure... Sur Amazon Japan, le jeu se fait exploser dans tous les sens. Au moment où nous écrivons ces lignes, il a obtenu 1,5 étoile sur 5 ; 77 % des personnes, qui se sont exprimées, lui attribuent une seule étoile, dur...Mais qu'est-ce qui ne va pas ? Le gameplay est « catastrophique », les graphismes sont « horribles », la difficulté est « trop élevée », l'IA est à la ramasse, en gros, nos amis nous disent de fuir le plus loin possible...Et il n'a pas tort... Amazon Japan veut rapidement liquider ses stocks, le titre est affiché à 3 650 ¥ (28 €) au lieu de 8 964 ¥ (70 €). Famitsu, qui lui a livré un 31/40, se fait également pointer du doigt, le jeu ne les vaut pas... Mais attendez ce n'est pas tout, selon certains retours, Square Enix bloque actuellement la diffusion de gameplay sur la Toile.