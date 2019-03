Yo les gamers, tout est dans le titre j'ai eu la switch au lancement, j'ai du la revendre.



Je compte me la reprendre je cherche le bon plan.



Je compte prendre un adaptateur secteur et un verre trempé avec.



Je compte prendre pokemon pikatchu et mario kart 8 pour commencer. Je voulais savoir si il y avait directement un pack mk8 ou pokemon qui valent le coup.