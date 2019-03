Gamergen

Le visuel ci-dessus nous vient d'un membre du forum ResetEra, pour ne pas changer, qui l'a récupéré sur Reddit avant que l'information ne soit supprimée. Les emplacements des Kombattants déjà connus et leurs icônes diffèrent de ce qui a pu être vus récemment dans les Kombat Cast, donc restons prudents, même s'il s'agit sans doute d'une ancienne build.Jacqui BriggsCetrion (nouveau personnage)KanoGerasFrostD'VorahBarakaCassie CageKung LaoKotal KahnErron BlackLiu KangScorpionSub ZeroRaidenKollector (nouveau personnage)KabalJadeSkarletSonyaEn plus de tout ce beau monde, cinq cases sont grisées et comportent uniquement des codes, reprenant le format de ceux des Succès Steam, qui nous avaient déjà dévoilé la plupart des noms de ce listing... Nous avons donc JAX qui correspond sans aucun doute à Jax (intense réflexion !), JOH qui ne peut être que Johnny Cage, NOO et KIT que nous pouvons facilement attribuer à Noob Saibot et Kitana, et enfin SHA pour Shao Kahn, servant de bonus de précommande.Cette liste donne également du crédit à un précédent leak datant de la semaine dernière et qui inclut l'ensemble de ces combattants avec en plus Shinnok, qui apparaissait dans la bande-annonce du scénario, ainsi que Mileena et Shang Tsung qui seraient à débloquer. Ce dernier pourrait d'ailleurs être incarné par Cary-Hiroyuki Tagawa, qui lui avait déjà prêté ses traits dans le film Mortal Kombat de Paul W. S. Anderson en 1995, l'acteur s'amusant à retweeter des messages à son sujet dernièrement. Pour terminer et enfoncer le clou, quelques autres photos tournent sur la Toile :