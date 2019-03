Voici une Information concernant le jeu Pokemon Sword & Shield :Après que les jeux Pokemon Sword & Shield ait été révélé exclusivement sur Nintendo Switch en milieu de semaine, de nombreux possesseurs de PS4 japonais se sont rendus sur Twitter, exprimant leur désir de voir les jeux Pokémon sortir également sur Ps4.Dans bon nombre de ces tweets, les joueurs Ps4 japonais ont déclaré qu'ils «achèteraient instantanément le jeu» s'ils sortaient sur Ps4, et certains ont même déclaré qu'ils n'achèteraient jamais une Nintendo Switch pour jouer aux jeux. Ce n’est pas la première fois que les propriétaires de Ps4 demandent une exclusivité Nintendo Switch, comme avec Octopath Traveler l’année dernière.Les fans de Pokemon vivant au Japon ont été étonnés par le nombre de joueurs Ps4 demandant le portage de Pokemon Sword & Shield sur Ps4, ce qui montre que Game Freak doit faire quelque chose de bien avec cette Saga. Pour rappel, les jeux Pokemon Sword & Shield sortiront en fin d'année...Source : https://nintendosoup.com/many-ps4-owners-are-begging-nintendo-to-port-pokemon-sword-and-shield-to-ps4/

Like

Who likes this ?

posted the 03/02/2019 at 07:43 PM by link49