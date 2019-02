L’éditeur Square Enix annonce la gratuité du jeu Dissidia Final Fantasy NT intitulé Free Edition pour l’occasion ! Ce jeu de combat, sorti depuis Janvier 2018, débarque en version free-to-play à partir du 12 Mars 2019 sur Playstation 4 & PC en France (Europe). A la différence de la version complète du jeu qui intègre plus de 30 personnages actuellement (season pass & DLC) et divers modes, la version Free Edition permet de jouer gratuitement au multi en ligne avec une rotation hebdomadaire des personnages.

Like

Who likes this ?

posted the 02/28/2019 at 04:22 PM by kevisiano