Les fans de Kingdom Hearts seront aux anges cette semaine, car ils vont pouvoir se remémorer quelques-uns de leurs meilleurs souvenirs associant Disney et la célèbre licence de Square Enix. Plongez dans une vidéo interactive de 10 minutes sur PS VR et laissez-vous bercer par la magnifique musique de la série Kingdom Hearts. Vous pourrez même déverrouiller du contenu supplémentaire en jouant.

posted the 02/28/2019 at 01:27 AM by leblogdeshacka