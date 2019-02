L'Otaku et sa Mère

Et voici la review du sailormoon Super live que moi et Moumoune sommes allez voir à Paris en Novembre et dont on vous avais promis la review, mais qui a tardé à cause de l'hiver.

désolé pour la résolution, à cause d'une des videos qui est en SD, j'ai eu un bug et impossible d'uploader la video en HD