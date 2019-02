Voilà une petite info intéressante qui ouvre à la spéculationHalo Infinite pourrait avoir une campagne en direct ! Pour faire simple une campagne en direct ce sont des quêtes limités dans le temps dans un monde persistant, comme les quêtes de Sea of Thieves Hungering Deep, Cursed Sails , Forsaken Shores qui étaient des quêtes bien construite et originales faisant évoluer Sea of Thieves avec des ajouts de contenu apporté de façon cohérente par l'histoire... Halo Infinte ( d'ou son nom qui laisse pensé à quelque chose qui va durer dans le temps ) en y réfléchissent bien ça s'adapte parfaitement au format du Gamepass, tous les x temps / mois il y aurait de nouvelles histoires gratuites et scénarisé, en gros ça serait comme le Mode Spartan OPS qu'on a déjà connu par le passéqui était des quêtes en dehors de la campagne de Halo avec des opérations en multijoueur, c'était pas tellement scénarisé mais il y avait des petites mises en scènes. Donc je pense que Halo Infinite va pousser ce concept encore plus loins, Christina Parker c'était la productrice des campagnes en direct de Sea of Thieves et elle a rejoint 343 Industries très récemment pour apporter son expertise dans le domaine des constructions d'histoiresAlors a mon avis on aura une sorte de mode Spartan Ops beaucoup plus poussé et peut-être que Halo Infinite sera un Shared World ( Monde partagé ) comme Sea of Thieves mais avec un mode séparé de vrais campagne solo qui sera une suite à Halo 5. En tous cas une chose est certaine Christina Parker n'a pas rejoint 343 Industries pour un petit projet.