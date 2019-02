Découvrez la nouvelle manette Xbox Sans Fil Edition Spéciale Sport Red avec sa finition sobre, rouge et argentée. Profitez de son design épuré et de ses poignées antidérapantes élégantes pour un plus grand confort et une bien meilleure précision. Enrichissez encore plus votre expérience grâce à la personnalisation et aux réglages sur-mesure de vos boutons pour chacun de vos jeux et profitez d’une portée sans fil doublée par rapport aux manettes précédentes. Branchez votre casque stéréo compatible grâce à la prise casque 3,5 mm et profitez de la technologie Bluetooth pour jouer à vos jeux préférés sur tous les appareils Windows 10.

La Manette One Edition Spéciale Sport Red se dévoile avec un unboxing.La manette est vraiment classe je trouve!!