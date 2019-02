Le gain de l’Oscar du meilleur scénario adapté(qui représente son premier oscar) n’a pas suffi à apaiser les ardeurs meurtrières de Spike Lee. Effectivement, ce dimanche lorsque la 91e cérémonie des Oscars touchait à son terme , le cinéaste américain n'a pas caché sa colère lorsque Julia Roberts a finalement annoncé que la statuette du meilleur film était décernée à Green Book . Lee s’est levé agitant ses bras avec dégoût pour sortir de la salle, mais le cinéaste n’a pas pu franchir les portes puisque l'équipe organisatrice de l'évènement lui a bloqué la route et il a dû regagner son siège. Spike Lee a trouvé un autre moyen de manifester sa colère en tournant le dos à la scène pendant que les discours de remerciement se poursuivaient tout en entretenant une discussion bruyante avec Jordan Peele le réalisateur de Get out.Interrogé après la cérémonie sur sa réaction , Spike Lee a avoué avoir eu «l'impression d'être sur le banc de touche et d'entendre l'arbitre appeler le mauvais joueur». Tout en faisant mention que le même scénario est arrivé en 1990 lorsque Miss Daisy et son chauffeur a triomphé face à son long-métrage Do The Right Thing pour le meilleur film de l'année. Il déclare également que son hostilité envers Green Book provient du fait que le film relate encore une fois de la description de la vie d'un homme noir, à partir de la vision d'un homme blanc et que la majorité du film n'était qu'un tissu de mensonges rempli de clichés qui finissement par alimenter le discours en lien avec la suprématie blanche . Dans tous les cas, c'est une réaction plutôt étrange lorsqu'on sait que Blackkklansman était loin d'être le favori pour gagner l'oscar du meilleur film .