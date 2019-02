Apparemment le deal entre les deux géants doit se préciser dans les jours qui arrivent quelques informations fuites au compte-gouttes.



On sait deux choses sure a l'heure actuelle la nouvelle Switch ( XL ? ) arrive pour cette exercice fiscale et doit apporté un gain de puissance significative pour :



- Supporter le X cloud chose qui permettrait normalement d'accéder aux jeux de la génération actuelle (KH3,RE2 etc)



- Et également la VR vous comprenez sans doutes ou Microsoft se trouve dans tout ça.



Reste a savoir ce qu'implique ce partenariat des plus improbable ( rachat,fusion ? ) qui selon les bruits de couloirs devrait faire grincer les dents des fanboys les plus acharnés et amorcer un gros tournant pour la firme de Kyoto et celle de Redmond.



J'ajoute que si Nintendo ce serait tourner vers Microsoft ce serait apparemment car ils ne voulaient pas investir d'avantage dans la R&D.