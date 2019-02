1:43Brad Sams a déclaré qu'il savait que Microsoft essayait de développer le système dans lequel Game Pass est disponible et qui inclut la Switch ainsi que des éléments tels que les téléviseurs intelligents Samsung.Il dit qu'il ne peut pas confirmer quand cela se produira, s'il y a des pourparlers en cours, etc., il ne rapportera que des choses en lesquelles il a une grande confiance. Il ajoute que les employés de Microsoft n'ont pas encore appris que cela se produisait " mais cela ne signifie pas que les discussions ne se produisent pas. C'est quelque chose que Microsoft veut et Microsoft et Nintendo ont une bonne relation avec le crossplay, Nintendo permettant Xbox Live sur Switch, Minecraft, etc.Sur xCloud et le fonctionnement de Game Pass sur Switch:Tout appareil disposant d'une connexion Wi-Fi ou Internet peut se connecter à xCloud. xCloud ne sera pas disponible en avant-première publique avant le second semestre de 2019. Les jeux Game Pass qui ne sont pas disponibles sur Switch utiliseront la technologie de diffusion en continu via xCloud. Le plus tôt possible pour que Switch obtienne un Game Pass serait au début de 2020.Il mentionne enfin que Microsoft a beaucoup d'annonces importantes pour le Xbox Game Pass dans ses manches pour l'E3 et qu'il s'agit de "grosses" annonces ne ressemblant pas à quelques chose dj genre "voici trois jeux .