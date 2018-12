Sega a mis en ligne une interview de Sakurai vu que Joker arrivera prochainement dans Smash Bros.Le début et la fin de la vidéo sont assez cool (il y a l'interview entre et elle n'est pas traduite, si quelqu'un comprend le japonais et peut nous donner une bref traduction ce serait sympa!)

Who likes this ?

posted the 12/27/2018 at 08:15 AM by xenofamicom