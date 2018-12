Bonjour,Je compte me prendre un abonnement online et je suis pour le moment pas trop motivé à mettre les 20 euros pour l'année vu la qualité de service qui reste inchangé depuis le passage au payant.Je recherche donc des personnes ayant encore un slot de disponible pour les 8 utilisateurs possible d'un groupement famille online où je ferai un virement paypal pour payer la somme aux alentour de 4.50/5€ l'année.Si éventuellement des gens sont tout autant intéressés que moi et que je ne trouve pas de place dans un groupement famille, je compte me prendre l'abonnement familiale où je pourrais ajouter jusqu’à 7 autres membres pour partager l'addition par 8 dans l'idéal.Bref, faites vous connaitre cher membres svpMerci d'avance ^^