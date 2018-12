Famitsu a noté le portage Deluxe de New super Mario Bros U: c'est 32/40.



Il perd 4 points comparé à l'original sortie fin 2012 et devient le New SMB le plus "mal" noté.



Pour info, voici les différentes notes Famitsu des New SMB:



- NSMB Wii: 40/40

- NSMB sur NDS: 36/40

- NSMB 2 sur 3DS: 36/40

- NSMB U sur Wii U: 36/40



Aussi, Nintendo a mis en ligne les publicités commerciales qui passeront sur les TV japonaises.