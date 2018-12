SalutDéjà joyeux noël à tousOn ma donné des enceintes logitech x530 5.1, et j'ai voulu les branché à mon nouveau moniteur 4k ( qui a un son pourri de 2w ) , problème il n'a qu'une entrée pour casque, et lorsque je branche mon enceintes elle font un bruit/grésillement constant d'un booooooooooooom , pareil sur la switch ou sur mon ordi portable. Par contre les baf marche nickel quand je branche sur la manette ps4 mais le son est trop faible ( mais de qualité ) !Je pense que je dois acheter un adaptateur mais lequel ?Peut être une prise jack plus petite ?