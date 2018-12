À

Pour conclure ce formidable article je tiens à me joindre aux Polaks pour vous souhaiter à mon tour une bonne fin d’année qui, je l’espère, sera la plus joyeuse possible. Sans oublier d’avoir une pensée pour toutes celles et ceux qui vont passer les fêtes seul(e)s pour raisons diverses, prenez soin de vous, c’est encore le plus important.

version animée : https://twitter.com/CyberpunkGame/status/1077139803706138625 parce que beaucoup s’y sont déjà essayé(e)s, inutile d’analyser cette image sous toutes les coutures, il n’y a absolument rien à en tirer si ce n’est une délicate attention… celle d’une Cyber boule (oui j’ai écrit ça) a l’image des productions du studio Polonais en l’occurrence. Notons tout de même une confirmation de la date de sortie de Cyberpunk 2077 que Julien Chiéze se fera sans doutes un plaisir de partager : à savoir « quand il sera prêt » comme annoncé depuis 2013 en rappelant que le dernier jeu à avoir utilisé cette formule n’était autre que Duke Nukem Forever. Je vous laisse en tirer les conclusions appropriées en espérant un meilleur résultat final.