Qu’est ce qu’on va voir au ciné pour noël ? Retrouvez une série de critique ces 7 prochains jours sur toutes les dernières sortie ciné de la fin d’année. Aujourd’hui Ralph 2.0, le disney de noël qui n’arrivera en France qu’en février. Une avant première pour fêter le reveillon ! Merci Internet ! Et vous, qu'en avez vous pensé ?

posted the 12/24/2018 at 12:38 PM by wen180sec