Mais qu'est ce qu'ils leurs prend à Toei WTFJe sais pas quoi dire!!!Toei mais ils sont tellement à l'ouest!!! Ils se rendent même pas compte à quel point les tournois ont jouer un gros rôle sur la hype du jeu, ironique aussi quand tu sais que DBZF à gagner l'award du jeu de l'année et Sonicfox meilleur joueur au jeu à gagner l'award du joueur Esport de l'année!!! Ou peut etre qu'ils sont jaloux que Bandai Namco profite du succés du jeu??? Bref j'en sais rien mais wtf quoi!!!

posted the 12/23/2018 at 05:20 PM by foxstep