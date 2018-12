Oui, je veux dire, je pense que nous sommes intéressés par cette [console MW5]. Il y a beaucoup de choses que je ne peux pas vraiment parler. Je dirai que je vais à Seattle mercredi et que je visite le siège de Microsoft et que ce ne sera pas la première conversation que je puisse avoir avec eux. Il y en a eu une demi-douzaine cette année.

posted the 12/23/2018 at 12:22 AM by nobleswan