Voici une "Information" concernant la prochaine Xbox :Selon Engadget, la prochaine Xbox dominera la prochaine génération de console, grâce notamment au regain d'intérêt de Microsoft pour les jeux et à tous les investissements réalisés au cours des six derniers mois, comme l’acquisition de nouveaux studios, dont Obsidian Entertainment et Ninja Theory, et des services, comme le Xbox Game Pass.Selon eux, Microsoft serait donc le mieux placé que toute autre société de jeux vidéo pour prendre le contrôle du prochain cycle du matériel, qui devrait démarrer en 2020 vraisemblablement...Source : https://www.gamepur.com/news/36922-xbox-will-dominate-next-gen-console-war.html