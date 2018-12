Certains connaissent peut-être déjà Axolot, pour les autres, c'est un youtubeur qui aime bien les curiosités et choses étranges du monde. Aujourd'hui (enfin hier) il a posté une vidéo sur Tokyo dans le format "etranges escales" et comme je sais que beaucoup ici aiment bien tout ce qui touche au Japon, je vous partage la vidéo qui même si pour certains ne leur apprendra pas grand chose, elle est tout de même touchante.Bon visionnage.

posted the 12/22/2018 at 11:20 PM by madness7