D'après le groupea connu un mois de lancement record aux États-Unis avecdes ventes de plus deen termes de revenus et plus deunités pour un mois de lancement.D'ailleurs en excluantréalise lesventes les plus élevées et qui sont supérieures aux ventes combinées du moisde lancement de tous les autres jeuxde l'histoire.Le jeu développé para visiblement fait un carton plein dans le pays de l'oncle sam.