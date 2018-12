Voici une Information concernant le jeu New Super Mario Bros. Deluxe :Jeuxvideo-live.com a publié sa preview du prochain portage WiiU sur Nintendo Switch. Selon eux, c'est un portage en bonne et due forme. Pour rappel, le jeu sortira le 11 janvier prochain...Source : https://www.jeuxvideo-live.com/jeux-video/preview-new-super-mario-bros-u-deluxe-687

Like

Who likes this ?

posted the 12/22/2018 at 07:17 PM by link49