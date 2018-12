Qu’est ce qu’on va voir au ciné pour noël ?

Retrouvez une série de critique ces 7 prochains jours sur toutes les dernières sortie ciné de la fin d’année.

Aujourd’hui: Le retour de Mary Poppins, ou quand Disney joue sur la nostalgie des spectateurs pour former toute une génération à l’adoration de la nounou la plus célèbre du cinéma (désolé Miss Fine …)







Et vous, qu'en avez vous pensé ?