Cross-PlayLes joueurs sur PC, sur Xbox One et sur Nintendo Switch font désormais partie du même groupe de matchmaking.On peut toutefois refuser de jouer en multiplateforme. Cependant, ce mode devrait donner des parties de meilleure qualité, et les trouver plus rapidement.En mode Classé, les joueurs sont séparés en fonction de leur périphérique de leur système de commandes (clavier/souris ou manette).Vous pouvez définir votre système de commande dans les paramètres.Nous sommes déjà techniquement en mesure d’incorporer d’autres plateformes, si l’occasion se présente.Cross-ProgressionSur PC et sur Xbox One, on peut désormais utiliser et faire progresser un même compte.Cette fonctionnalité devrait arriver durant la 2.01 (mais pas dès la sortie).Nous sommes déjà techniquement en mesure d’incorporer d’autres plateformes, si l’occasion se présente.PS : Le jeu existe aussi sur PS4.