Salut à tous,



Pour ceux qui s'intéressent à Jump Force et/ou qui ont la ferme intention de l'acheter, voici le dernier trailer ou on voit la forme démoniaque de Yusuke.







Alors certes il y a rien de vraiment nouveau sauf qu au tout debut on voit des cases de manga avec en bonne partie des persos du roster mais pas que...



Pour rappel, les trailers des opus DS présentaient aussi des cases de manga et les persos montrés étaient bien dans le jeu, jouables ou en soutien, mais ils répondaient présents.



Simple coïncidence? Peut être vu que dans J Stars certains persos de manga apparaissaient dans le mode story mais uniquement en tant qu illustrations dans des dialogues...



Mais la ou la thèse des persos aperçus peut laisser entendre qu ils seront jouables c est que la partie customisation comporte des accessoires ou anatomies de ces personnages.



On aperçoit ainsi:



- L pour Death Note

- Ulquiorra, Ishida, le capitaine commandant et certains capitaines de Bleach

- Gohan enfant de DBZ

- Leorio et le Président de HxH

- Kaiba de Yu Gi Oh

- Ace, Chopper, Nami et Robin de One Piece

- Itachi, Gaara, Gai et Kakashi de Naruto

- Kurama, Hiei et Kuwabara de Yu Yu Hakusho



Une autre chose laissant à penser que ces persos seront présents est que les cases montrées ne présentent pas d'autres licences que celles déjà dévoilées avant de former le nom Jump.



Tirez vos propres conclusions mais dévoiler à l'occasion du jump festa, une vidéo pour un jeu mettant en scène leurs licences et ne pas les utiliser ça me semble suspect...