Beyond Good and Evil 2 est un jeu multijoueur en ligne offrant une riche expérience coopérative et homogène. En tant que tel, le jeu ne sera jouable qu'avec une connexion Internet afin de permettre une navigation transparente, de recevoir des mises à jour dynamiques et de jouer avec des amis (ce qui est certainement meilleur lorsque vous jouez en tant que Space Pirate!). Le choix de jouer en coopération reste cependant à vous. Par conséquent, jouer en solo BGE2 est tout à fait possible si vous aimez ce genre de chose, Space Pirate solitaire ...