Voici une Information concernant la remplacante de la Ps4 et de la Xbox One :Alors que les rumeurs entourant la possible révélation de la prochaine génération de console de prochaine génération continuent de s'accumuler, la question de savoir quand Sony et Microsoft pourraient juger approprié de lancer leurs futures consoles. Phil Spencer, de Microsoft, a déclaré publiquement qu’il travaillait actuellement sur la prochaine génération de Xbox, alors que de récentes rumeurs ont également annoncé que la PS5 aurait également été dévoilée en 2019.Cela signifie-t-il qu'un lancement des deux consoles pourrait avoir lieu dès 2020? L’analyste d’IDC, Lewis Ward, ne pense pas que ce sera le cas. S'adressant exclusivement à GamingBolt, il a déclaré qu'il prévoyait le lancement de la PS5 et de la prochaine Xbox en 2021, bien que les ventes de matériel pour les consoles de la génération actuelle en 2019 pourraient avoir un impact sur cela.Il prévoit actuellement que les deux consoles feront leurs débuts en 2021, un an plus tard que nombre d'analystes semblent le penser. En fait, certains ont même pensé que les consoles de nouvelle génération pourraient être lancés en 2019. Lorsqu'on lui a demandé s'il pensait que c'était une possibilité, il a répondu: "Non, je ne le pense pas. Pourquoi Sony ignore-t-il l'E3 et lancerait-t-il une nouvelle console peu après ? Ça ne va pas arriver." Enfin, il pense que Sony et Microsoft prendront leur décision en fonction du potentiel de vente de la Ps4 et de la Xbox One en 2019...Source : https://gamingbolt.com/ps5-and-next-xbox-to-debut-in-2021-suggests-idc-analyst