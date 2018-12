Rookie de l'année: Dead Cells Déception de l'année: Fallout 76 Editeur de l'année: Sony Plaisir coupable de l'année: Fortnite Claque visuelle de l'année: Red dead redemption 2 Bande originale de l'année: Celeste Machine de l'année: Nintendo Switch Jeu de l'année: God of war

Who likes this ?

posted the 12/21/2018 at 05:15 PM by sandman