The Walking Dead : The Final Season a été retiré de des listes de Steam et de GOG en septembre, peu de temps après la liquidation de Telltale. La série a finalement été reprise par Skybound Games, qui a déclaré en novembre que les jeux seraient «remis en ligne dès que possible». Aujourd'hui c'est finalement arrivé, mais pas tel qu'on le croît puisque le jeune store d'Epic Games en aura l'exclusivité (à moins que vous n'ayez déjà acheté le jeu sur une autre plateforme).



Les personnes ayant acheté le jeu sur Steam ou sur GOG obtiendront le reste des épisodes de la série sur leur plate-forme d'origine, mais pour tous les autres, il ne sera disponible à l'achat que sur l'Epic Games Store. Pour l'occasion Ian Howe et Dan Murray, présidents de Skybound et de l'intéractivité, ont déclaré ceci :



"L'équipe d'Epic possède un chapitre majeur de l'histoire de l'industrie du jeu. Nous sommes ravis de travailler ensemble à leur dernier événement transformateur avec le lancement de l'Epic Games Store. Epic a immédiatement pris les devants pour collaborer avec nous afin de réunir l'équipe d'origine et de s'assurer que les fans recevront la saison terminée de The Walking Dead : The Final Season de Telltale."



Les derniers épisodes n'étant pas repertoriés sur le store d'Epic, il faudra patienter pour savoir ce qu'il en est niveau tarif. Pour le reste il n'y plus qu'à laisser passer les fêtes pour découvrir la fin de cette ultime saison, qui sortira sur PC, PS4, One et Switch le 15 janvier.

Epic Games vs Steam ?