DEAD OR ALIVE, la célèbre série de jeux combat, est de retour avec le très attendu DEAD OR ALIVE 6. Les fans tout comme les combattants en herbe sont invités sur le ring le 15 février 2019. Avec le retour de célèbres combattants comme Helena Douglas, Hayate, Kasumi, Ryu Hayabusa, Zack ou Jann Lee, ne manquez pas ce tournoi emblématique ! • Combattez dans de nouveaux environnements sélectionnés pour accueillir le 6ème tournoi DOA. L’impressionnant Colisée DOA, orné de trois statues majestueuses arborant de célèbre poses de combat, et le Throwdown, une ruelle sombre où se livrent des combats clandestins. • Utilisez l’environnement au cours de vos attaques grâce au « Mass Destruction » qui est de retour dans DOA. Sélectionnez un lieu comme le Throwdown, qui permet au public d’être au plus près de l’action, avec des spectateurs indisciplinés transgressant les règles et repoussant les combattants au centre du ring. Cet environnement est l’un des lieu les plus divertissants sélectionnés par DOATEC. • Chaque combat est mis en scène avec un niveau de précision incroyable, vous permettant d’observer dans les moindres détails les expressions faciales des combattants. • 6 combattants bien connus des fans sont de retour dans DEAD OR ALIVE 6 : Helena Douglas, Hayate, Kasumi, Ryu Hayabusa, Zack et Jann Lee.

Après le steelbook de Mortal Kombat 11, Voici celui de Dead or Alive 6.Ce steelbook sera disponible uniquement chez Micromania et Amazon.