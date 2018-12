Article complet en lien source

Cela fait maintenant 33 ans que Michael Jackson, Quincy Jones et Lionel Richie ont créé ce chef-d’œuvre. Pour Channel Aid, il était temps de montrer que le monde en ligne fonctionne main dans la main lorsqu’il s’agit de choses importantes.





Avec cette vidéo, Channel Aid collecte des dons pour les enfants et les personnes handicapées dans le monde. La chanson et la vidéo sont produites par la légende de YouTube, Kurt Hugo Schneider et son incroyable équipe.



Plus de 30 artistes et interprètes du monde entier sont venus soutenir ce projet. Au total, ils comptent plus de 50 millions d’abonnés et 8,5 milliards de vues sur YouTube.



L’enregistrement de We Are The World incarne le même enthousiasme, sens du but et de générosité comme l’enregistrement original il y a 33 ans. Tous les artistes qui ont participé, quel que soit leur genre ou leur génération, sont entrés dans la salle avec leur cœur et leur âme totalement prêts à se réunir pour recueillir des dons pour la bonne cause!



Channel Aid remercie tous ceux qui ont rejoint cette production incroyable et remercie également toutes les personnes qui ont visionné cette vidéo, qui ont souscrit à la chaîne ou qui ont fait un don pour leur campagne Go Fund Me.

Fuck le demat. - https://mjfrance.com/les-artistes-you-tube-chantent-we-are-the-world/