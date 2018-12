L'édition d'aujourd'hui de Weekly Famitsu incluait les commentaires de nombreux développeurs d' Atlus ,Katsura Hashino, directeur de Persona 5 et directeur du Studio Zero, a parlé de son travail sur son J-RPG: Project Re Fantasy .et qu'il pensait que le jeu serait un tout nouveau RPG, différent de tout ce que nous avons vu jusqu'à présent, différent de Persona et de Shin Megami Tensei.Il a également encouragé les fans à envisager l'avenir de la haute fantaisie au fur et à mesure que l'équipe progressait dans l'amélioration des résultats, jour après jour. Il a l'intention de continuer à avancer de manière constante aux côtés de l'équipe tout en gardant l'esprit ouvert, tout en visant directement pour éviter de se perdre.