En vrac

Bonus

Un nouveau en vrac aujourd'hui, j'espère qu'il vous plaira. Attention, il y a du spoil, alors si vous ne voulez garder la surprise sur des films ou séries!Je suis sur le prochain qui annoncera des bonnes choses sur Star Wars et d'autres bonnes choses comme Godzilla, dont le trailer arrivera cette semaine avec Avengers 4En attendant la sortie du film prévu pour le 31 Mai 2019, voici une nouvelle affiche pour Godzilla (d'autres sont aussi disponibles, elles seront dans le prochain "en vrac")Encore une affiche pour BumbleBeeContre toute attente, Aquaman défonce le box-office avec 98 millions de dollars en Chine est déjà 268 millions au totalLe tournage du film est terminé et une bonne annonce sera disponible cette semaineD'après Danny Trejo, Robert Rodriguez planche toujours sur le film Machete Kills Again ... in SpaceEncore une affiche, avec cette fois AlittaVoici les dernières photos pour le film Joker, le tournage est terminé depuis plusieurs jours et le film est maintenant en post-prod.Une nouvelle photo de Eliza Gonzalez pour le film Hoobs & ShawLe film sera en salle en Juin 2019 aux USUne nouvelle photo du film en attendant un trailer, prévu cette semaine je croisMary Poppins s'affiche au JaponBrie Larson, s'affiche une nouvelle fois dans le costume de Captain MarvelOnward de Pixar sera en salle dès le 6 Mars 2020. Au casting vocal, nous retrouverons, Chris Pratt, Tom Holland, Julia Louis-Dreyfus et Octavia Spencer.Dark Pheonix nous montre le Pr XavierLe 7 Juin au cinémaAprès la couverture du magazine EW, voici les premières photos du film Aladdin.Perso, j'aime bien Jasmine, j'ai du mal avec Aladdin et le Génie.Mais aussi avec Jafar !!Apparemment, IG-88 et Bossk seront dans la série The MandalorianCarl Weathers a rejoint le casting de la sérieUn premier poster pour la série Carmen SanDiego qui sera disponible le 18 Janvier sur NetflixLe tournage de la série Lucifer se poursuit, et normalement, nous devrions avoir 2 épisodes supplémentaires pour cette 4ème saisonLes séries du service de streaming de DC s'offrent des dates de sortiesLa nouvelle série de Netflix, Kingdom sera disponible le 25 Janvier. La saison A comporte 6 épisodes de 50 minutes. Une saison 2 est déjà confirmé.Retour a bord de l'Enterprise dès le 17 Janvier aux US et normalement une semaine après chez nous-Idris Elba a déclaré qu'un film Luther est en cours de développement-Bruce Willis vient de signer un contrat pour 3 films avec MoviePass-Jay Basu écrira le scénario du film Battlestar Galactica pour Universal Pictures. Francis Lawrence en serait le réalisateur-Netflix vient de commander une saison 3 et 4 pour The Chilling Adventures of Sabrina. La production commencera début 2019-James Wan ne produit plus le reboot de Resident Evil-Hawk et Dove sont confirmé dans la saison 2 de DC Titans-Adria Arjona est en pourparler pour rejoindre Jared Leto dans le film Morbius de Sony-Benicio del Toro sera la voix de Swiper dans le film Dora the Explorer-Les "histoires effrayantes à raconter dans l'obscurité" de Guillermo del Toro et André Ovredal seront officiellement disponible le 9 Août 2019-Le cinéaste Rob Hardy (Mission Impossible Fallout) a rejoint l'équipe du film Black Widow-Amy Pascal, veut toujours Drew Goddard pour diriger le film Sinister Six-Geoff Johns sera le showrunner de la série StarGirl-Jeffrey Dean Morgan sera de retour pour le 300ème épisode de Supernatural-Steven Yeun (Glenn dans The Walking Dead) jouera dans un épisode du rebbot de The Twilight Zone de Jordan Peele-Kiersey Clemons et Jonas Cuaron seront dans le reboot de Zorro. Apparemment, dans un monde post-apocalyptic. La production commencera en Août 2019-Sony a commandé un Venom 2, Spider-man pourrait être dans le film-Miley Cyrus jouera dans un épisode de la saison 5 de Black Mirror-Joel McHale sera au casting de StarGirl-Lance Reddick est en pourparler pour les films Corporate, John Wick, The Continental et Godzilla Vs King-Scott Derrickson réalisera Dr Strange 2-James Wan a révélé avoir eu l'envie de faire un reboot de Blade, il y a quelques années-Ed Sheeran ferait un caméo dans Star Wars IX-Christopher McQuarrie à dit qu'il aimerait réalisé un film Star Trek-D'après Alan Ritchson, une série sur Hawk & Dove pourrait être produite à l'avenir-Gérard Darmon sera la star d'une série Netflix-Le tournage de la saison de 2 de Mindhunter est terminé-Felicity Jones aimerait de nouveau incarner Jyn Erso dans un film/série Star Wars-Chris Messina sera Victor Zsaasz dans le film Bird's of Prey-Disney a ramassé pas moins de 7 milliards de dollars en 2018-Elizabeth Tulloch a révélée qu'une série Superman pourrait voir le jour à l'avenir-Amber Heard aimerait un spin-off sur Mera, mais aussi pour une collaboration avec Gal Gadot dans un futur film DC