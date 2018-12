Par contre, vous allez gueuler : Pour le moment, ça se fait via un adaptateur sans fil, à l'image de ce qui se fait sur Nintendo Switch.C'est d'ailleurs la même solution utilisée par 8bitdo, mais le code envoyé à la console semble être spécifique à la PS Classic, ce qui signifie que l'ancien adaptateur (celui pour Switch) ne fonctionne pas sur Playstation Classic Mini.Ce nouvel adaptateur sera vendu en fin d'année une vingtaine d'euros (chez Amazon par exemple : https://amzn.to/2QZFMsQ ). A noter qu'il permettra lui aussi de jouer avec vos manettes PS4/Xbox One sur Nintendo Switch - pratique pour ne plus avoir 50 manettes à la maison !A voir si les sticks analogiques sont au moins reconnu comme étant celle des DualShocks, pour le moment je suis dubitatif. je pense qu'elles ne font que retranscrire les mouvements de la croix directionnelle, vu que la Playstation Classic n'a pas été pensée pour les Dualshocks. Cela demandera tout de même des tests de la part de ceux qui ont hacké leur console !